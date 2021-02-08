Açık ve net

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden bazı gazetecilerle online bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi; sorularını yanıtladı.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda gazetecilere 2 Şubat Salı günü Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve 4 Şubat Perşembe günü Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın ziyaretleri ile ilgili bilgi verdi.

İngiltere’nin, özellikle Brexit’ten sonra, iki egemen devlet temelinde bir uzlaşı modeline karşı nasıl bir yaklaşım sergilediği konusundaki bir soruya karşılık Tatar, İngiltere’nin de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığının farkında olduğu izlenimi edindiğini, görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi konusuna değinmediklerini kaydetti.

İngiltere’nin pozisyonunun AB’den farklı olduğunu, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin AB üyesi olması nedeniyle oradaki mekanizmaları etkilediklerini belirten Tatar, AB’nin maalesef doğrudan taraf olduğunu, Raab’ın kendisine olası bir uzlaşı için iki tarafın da onay vermesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Tatar, “Bizim pozisyonumuz açık ve nettir. Biz Kıbrıs’ın gerçeklerini konuşuyoruz. Bugünün gerçeğinde Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Dolayısıyla, bu yapıyı ortadan kaldırmak ve federal bir takım mekanizmalar ile olmayan bir yapının oluşturulması ve hayata geçirilmesi bana göre imkansızdır. Biz, eşit egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayanan bir modelden yanayız ve hiç bir zaman Rum tarafına yama olmayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekten sürdürülebilir, adaya huzur getirecek ve her iki taraf için kazan – kazan bir sonuç elde edeceği bir formülle ancak bir uzlaşıya varılabileceğini ve zorlamayla bir anlaşmanın uzun vadede sürdürülmesinin mümkün olmadığının da altını çizdi.

“İki devletli çözüm modeli tartışılmaya başlandı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çok uzun yıllar Kıbrıs’ta bir uzlaşı zemini olarak federasyon konuşulduğunu ancak artık Rum tarafının da dahil olduğu çevreler tarafından, kabul görülmese de, iki devletli çözümün tartışıldığını, BM ve İngiltere yetkililerinin bir çok kez ziyaretlerine gelerek görüşlerini dinlediğini ve en önemli hususun da Türkiye’nin kendilerine yüzde yüz destek verdiğini söyledi.

Tatar, Türkiye ile istişare içinde olduklarını, 5+BM gayrı resmi toplantısında Türk tarafının tezlerini masaya getireceklerini de belirtti.

“Maraş açılımı ezberleri bozdu”

Atılan önemli adımlardan birinin de Maraş konusu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu adımın Kıbrıs konusunda ezberleri bozduğunu, yalnızca federasyona dayalı bir uzlaşı modeli düşüncesini ve Rum tarafının beklentisi olan Maraş’ın iadesinin ortadan kaldırdığını kaydetti.

KKTC’nin yoluna devam edeceğini ve daha da güçleneceğini ifade etti.

Tatar, Maraş’ı şu ana kadar bu haliyle, pandemi dönemine rağmen yüz bin kişiden fazla insanın ziyaret ettiğini, Maraş’ın kendi marka değeri ile ekonomiye kazandırılarak yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Açıklamaları Türkiye basınında

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’deki gazetecilerle yaptığı online görüşmede yaptığı açıklamalar Türkiye basınında yankı buldu.

Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Federasyon tuzağına düşmeyeceğiz” sözlerini başlığa çekti.

NTV’de yer alan haber ise “Doğu Akdeniz'de ezber bozuldu” başlığıyla verildi.

Hürriyet Gazetesi de haberde Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Federasyon Tuzağı” ve “Türkiye’nin garantörlüğü” konusunda yaptığı açıklamaları başlığa çekti.