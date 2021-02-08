Bağışıklık takip edilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Covid-19’un varyantları ve bağışıklık durumunun takip edilmesi gerektiğini belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, bilim çevrelerinin bütün virüsler gibi Coronavirüs’ün de zaman içinde mutasyona uğramasını oldukça olağan karşıladığı kaydedilerek, buna karşın dünyada yeni Coronavirüs varyantlarının görülmeye başlamasının ülkeleri dikkatli olmaya ve yeni önlemler almaya yönelttiği ifade edildi.

Yeni varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olmasının pandemi ile mücadelede hataya daha az yer olduğu yönünde uyarıcı olduğu vurgulanan CTP açıklamasında, şöyle denildi:

“Bir süre önce İngiltere, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta yeni varyant Coronavirüs görüldüğü bildirildi. Özellikle son bir ayda vaka sayılarında yaşamakta olduğumuz hızlı artış toplumumuzda da varyant virüsün olduğunu kuvvetle düşündürmektedir.

Sn. Pilli’nin mutasyon taraması yapılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne numune gönderdiğini açıklamasının üzerinden yaklaşık 5 hafta geçmiş olmasına karşın Sağlık Bakanlığı’ndan varyant virüs hakkında tek bir açıklama gelmemiş olması pandemi ile mücadelede hükümetin ne kadar yavaş hareket ettiğinin göstergesidir.

Geçtiğimiz günlerde özel bir üniversitemiz, son günlerde hastalığa yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunda varyant virüsün bulunduğunu açıkladığı halde Bakanlık bu konuda anlaşılmaz bir şekilde sessizliğe bürünmüş vaziyettedir.

Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır:

• Virüsün ülkemizdeki izini sürün.

• Varyantları tespit etmek için çalışmalarınızı yoğunlaştırın.

• Kronik hastalıkların aşılanması başta olmak üzere aşılamayı yaygınlaştırın, hızlandırın.

• Aşı sonrası bağışıklık durumunu takip edin.”