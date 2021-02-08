Rum tezlerini anlattı

Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar önceki gün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine göre, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya gelen Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis’le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Habere göre Hristodulidis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik girişimler ve BM Genel Sekreteri’nin çabaları hakkında Logar’a bilgi verdiğini belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere, BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi, mevcut uzlaşılar ve Şubat 2014 ortak açıklaması temelinde devam etme arzusunu ilettiğini ifade etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar’ın, “bütünlüklü bir çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normlarına uyumlu olması ve birleşik bir Kıbrıs’ın fonksiyonel ve kalıcı bir AB üyesi ülke olması gerektiğini idrak etmekte olduğunu” savunan Hristodulidis, Slovenya’nın 2021 yılının ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olması göz önüne alındığında, Logar’ın ziyaretinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Slovenya’nın MED7 oluşumuna katılma niyetine de değinen Hristodulidis, Slovenya’nın söz konusu oluşuma katılmasının önemine de vurgu yaptı.

Habere göre Slovenya Dışişleri Bakanı Logar ise açıklamasında, Hristodulidis’le çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtirken, AB üyesi küçük ülkelerin, kendilerine göre önemli ancak diğer büyük devletler için önemsiz sayılabilecek konularda işbirliği yapmalarının önemine dikkat çekti.

MED7 oluşumuna katılma yönündeki isteklerini Hristodulidis’e ilettiğini ifade eden Logar, ikili ilişkilere dair çok ilginç görüş alış verişlerinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Logar açıklamasında AB-Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilere ve mülteci sorununa da değinirken Kıbrıs sorununa ilişkin herhangi bir açıklaması haberde yer almadı.