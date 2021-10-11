Borsa yüz güldürmedi

Geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,25 kayıpla 1.398,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,54 puanı, en yüksek 1.407,84 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,08 artışla 2.475,60 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,05 kazançla 1.946,78 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,27 azalışla 1.359,05 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,81 kayıpla 1.139,23 puana geriledi.

Çimsa en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 11,69 ile Çimsa oldu. Çimsa'yı, yüzde 9,17 ile Parsan ve yüzde 9,04 ile Albaraka Türk izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,07 ile Biotrend Çevre ve Enerji, yüzde 11,06 ile QUA Granite Hayal Yapı ve yüzde 9,88 ile Erbosan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 643 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 804 milyon lirayla Petkim ve 5 milyar 33 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 745 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 56 milyar 504 milyon lirayla Enka İnşaat ve 56 milyar 196 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,08 artışla 505,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 kazançla 3 bin 349 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,96 değer kazanarak 8,9370 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 10,3360 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,85 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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Hisse senetlerinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bir önceki hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çimsa 31,34 28,06 11,69

Parsan 28,82 26,40 9,17

Albaraka Türk 1,81 1,66 9,04

Tüpraş 123,00 113,50 8,37

Akçansa 15,25 14,10 8,16

Mavi Giyim 69,05 64,30 7,39

Aygaz 16,30 15,38 5,98

Odaş Elektrik 1,46 1,38 5,80

Aselsan 15,77 15,06 4,71

Çan2 Termik 14,44 13,84 4,34

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Biotrend Çevre ve Enerji 24,88 30,00 -17,07

QUA Granite Hayal Yapı 11,34 12,75 -11,06

Erbosan 86,65 96,15 -9,88

Global Yat. Holding 1,90 2,09 -9,09

Türk Traktör 156,00 168,00 -7,14

Şok Marketler Ticaret 10,94 11,77 -7,05

Esenboğa Elektrik 28,74 30,58 -6,02

Aksa Enerji 6,39 6,79 -5,89

Petkim 6,14 6,52 -5,83

Doğuş Otomotiv 31,60 33,40 -5,39