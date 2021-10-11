Denizde müdahale

İsrail- Güney Kıbrıs-Yunanistan’a deniz altı doğal gaz boru hattı (EastMed) inşasına yönelik çalışmalar için önce Girit, ardından da Kıbrıs açıklarında Türk kıta sahanlığını ihlal girişiminde bulunan Nautical Geo araştırma gemisinin, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından engellendikten sonra Larnaka açıklarında demirlediği bildirildi.

Haftalık Kathimerini “Meydan Okumalar EastMed’i Batırıyor… Nautical Geo’nun MEB’te Çalışmalarını Frenlemeye Zorlanması Doğal Gaz Boru Hattını Batırmakla Tehdit Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Nautical Geo’nun 7 gündür Larnaka Limanı açığında hareketsiz durmasının, geminin Türk unsurlarınca engellenmesini gölgede bırakan iki yeni gelişmeye gebe olabileceğine dikkat çekti.

Habere göre, araştırma gemisinin Larnaka açıklarında demirde bekleme süresinin uzaması ve nihayetinde çalışma yapıp yapmayacağının bilinmemesi, AB, ABD, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü ittifakı ve İtalya’nın desteklediği Doğu Akdeniz’deki büyük ölçekli projeye (EastMed) güçlü darbe vuracak.

Dillendirilen kaygıların da “en baştan bu projenin çok iddialı ve gerçekleştirilemez diye nitelendiren sesleri güçlendirdiğine” işaret eden gazeteye göre, müdahil taraflardan (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya ve ABD) Türkiye’nin engelleme faaliyetlerine gelen tepkilerin zayıf olması, projenin “batmasına” dair kaygılar yaratıyor. Tepkilerin zayıf olmasının ise projeye yönelik “aykırı seslerin” naftalinden çıkaracağına inanılıyor.

Habere göre, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki diplomatik kaynaklar, projenin yürütülüp yürütülemeyeceği sorusuna, “Türkiye, EastMed’i iptal edemez ama gerçekleştirilmesine müsaade etmeyecek” yanıtını veriyor.

Yunan hükümet kaynaklarının Rum yönetimine “Yunanistan için EastMed devrini tamamladı” mesajını ilettiğini kaydeden gazete, “Bu, diğer ilgili ülkelerin de benimseyecek göründüğü bir seçenek. 2019 yazındaki gerilim ve Türk-Libya anlaşmasından sonra Atina’da, EastMed’in Ankara’ya baskı aracı olarak devrini tamamladığı değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.