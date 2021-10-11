Esefle kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılında gerçekleşecek İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Oyunlarını tanıtmak için planlanan etkinlikler çerçevesinde bu hafta sonu Güney Kıbrıs'ta başlatılan “Kraliçe'nin Baton Yarışına” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dahil edilmemesini esefle karşıladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı yazılı açıklamasında, 28 Temmuz - 8 Ağustos 2022 tarihleri arasında Birleşik Krallık'ın Birmingham kentinde gerçekleşecek oyunların tanıtımına yardımcı olmak için 72 ülke ve bölgeden oluşan 9 aylık bir turda Baton'un ilk durağı olarak Güney Kıbrıs’ın seçildiği belirtildi.

Açıklamada, oyunların resmi web sitesinde Kraliçe Elizabeth’in, Baton Yarışı ile ilgili olarak şunları söylediği ifade edildi:

“Baton 294 gün boyunca seyahat edecek, Commonwealth'in her köşesindeki toplulukları birbirine bağlayacak, benzersiz kültürleri kucaklayacak ve hikayeler paylaşacak. Bu ortak yolculuk, gelecek nesiller için umudu, dayanışmayı ve işbirliğini ateşleyecek ve bu hikayeler, hepimizi bizim için en önemli olan zorlukların üstesinden gelmek için ilham kaynağı olacak.”

Cumhurbaşkanlığı, şunları kaydetti:

“Bu yanlı davranış, Birleşik Krallık'ın Kıbrıs Türk Halkı'nı artık bir Commonwealth halkı olarak görüp görmediği sorusunu da akla getirmektedir. Birleşik Krallığın Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara eşit davranması yasal, ahdi ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu bağlamda, etkinlik afişinin İngilizce ve Rumca yapılmış olmasını da manidar buluyoruz.”