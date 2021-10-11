Anlamlı dayanışma

Ömer KADİROĞLU

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş’ın sosyal medyadaki çağrısıyla oluşturulan Denktaş Anıtı Düzenleme İnisiyatifi, katılımcılarla birlikte Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarının bulunduğu Cumhuriyet Parkı’nda temizlik ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Etkinliğe merhum Cumhurbaşkanı’nın oğlu Serdar Denktaş, kızları Ender Vangöl ve Değer Denktaş’ın yanı sıra vatandaşlar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu ve Gazimağusa Belediyesi personeli ve Lions kulüpleri katıldı. Etkinlik çerçevesinde anıt mezar çevresine ağaçlar ve çiçekler ekildi. Etkinlik sırasında basın açıklaması yapan Serdar Denktaş katkı koyanlara teşekkür ederken başlatılan çalışmanın iyi gittiğini ve güzel bir katılımla gerçekleştiğini ifade etti.

Halk sahip çıktı

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, anıtın yıllardır ihmal edilmesinin utanç verici olduğunu ifade ederken, “Eğer yetkililer sahip çıkamıyorsa halk liderine sahip çıkmalıdır düşüncesi ile biz de Tatlısu’dan gelerek çorbada tuzumuz olsun istedik” dedi. Mağusa Ravelin Lions Kulübü Başkanı Çiğden Duvarcı da “Kurucu Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmalıyız” ifadesini kullandı.