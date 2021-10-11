Hiç aşı yapılmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs tedavisi gören bir hasta hayatını kaybederken, 65 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta da bir kişi ölürken, 94 yeni vaka belirlendi.

Kuzeyde dün hiç aşılama yapılmazken, güneyde yetişkin nüfusun yüzde 81,4’ü nün ilk doz, 78,9'nun da iki doz aşı yaptırdığı belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Covid- 19'dan 1 kişinin öldüğü son 24 saatte yapılan 18 bin 61 testle 65 vakaya rastlandığını açıkladı. Yerel vakaların 11' Lefkoşa, 12'si Girne, 18'i Gazimağusa, 8'i İskele'den.

Bir kişinin yurt dışından geldiği, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Covid-19 genel tablo

"Dün yapılan test sayısı 18.061.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 65.

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 1.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 15.

Yerel vaka sayısı: 49.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 62.

Dün kaybedilen hasta: 1.

Yapılan toplam test sayısı: 3.114.827.

Toplam vaka sayısı: 20.296.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 19.294.

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 921.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 48.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı : 866.

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 83.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 476.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 712.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6687.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 64.270.

Güneyde son durum

Güney Kıbrıs'ta Covid- 19'dan bir kişi ölürken, yapılan38 bin 802 testle 94 yeni vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 121 bin 364'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 558'e yükselirken, tedavisi süren 60 hastanın 22'sinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden kişinin 53 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Aşılama çalışmaları dün de sürdü

Güneyde yetişkin nüfusun yüzde 81,4’ü nün ilk doz, 78,9'nun da iki doz aşı yaptırdığı belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre 16 ve 17 yaşındakilerin yüzde 41,6'sı en az ilk dozunu aldı ve yüzde 38,6'sı aşılarını tamamladı. 12-15 yaş grubunun yüzde 27,3'ü en az ilk doz aşı yapıldı ve bu yaş grubunun yüzde 24,3'ü aşısını tamamladı.

Güneyde dün Limasol’da 205'i 1. doz, 22'si 2. doz ve 722'si 3. doz toplam 949 kişi aşılandı.