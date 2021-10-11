Kaosa devam

Sağlık Üst Kurulu turizm çevrelerinin ve yolcuların tüm şikâyetlerine rağmen ülkeye girişlerde tam aşılı kişiler dahil herkesin form doldurması ve AdaPass göstermesi uygulamasına devam kararı verdi.

Turuncu kategorisinde yer alan KKTC’ye girişte talep edilen PCR testleriyle ilgili esneklik sağlandı. Testsiz giriş yapan kişilerin Ercan Havaalanı’nda 100 liraya antijen testi yapabileceği belirtildi. Açıklamada, “11 Ekim 2021 tarihinden itibaren ülkemize gelecek kişiler son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde bu kişilere ülkeye girişte random PCR/Antijen testi yapılacaktır” denildi.

Kurul dün açıkladığı yeni kararlarda iş yeri kapanış saatleri kısıtlamasını ise kaldırdı.

Form ve AdaPass zorunlu

Açıklanan kararlara göre; ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak herkesin, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek, “KKTC Yolcusu Giriş Formu”nu doldurması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kişilerin, “KKTC Yolcusu Giriş Formu”nu doldurduktan sonra formun çıktısını almaları halinde Polis Muhaceretten hızlı geçiş yapabilecekleri bildirildi.

AB, Birleşik Krallık ve Türkiye’den gelen yolcuların KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda bulunan “PCR Testi ve Aşı Belgesi yükleyiniz” kısmına belgelerinin QR kodlarını yüklemelerinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, yüklenecek evrakların ülkeye girişte kontrol edilebileceğinden beraberlerinde getirmeleri gerektiği de belirtildi.

Açıklamada, KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda gerekli olan belgelerin QR kodlarının tablet/kişisel cep telefonlarının kameraları ile kaydedilmesi gerektiği de belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, bu uygulamanın 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacağını belirtti.

İş yeri kapanış saati kısıtlaması kaldırıldı

Kararlar kapsamında geçen hafta kaldırılan sokağa çıkma yasağına ek olarak işletmelerin gece saat 01.00’e kadar açık olmasını kapsayan karar yürürlükten kaldırıldı.

Ülkeye giriş kuralları

Koyu kırmızı

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Halihazırda çalışma izni bulunan(eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

İşletme sahiplerinin Sağlık Bakanlığı ile imzalayacakları taahhütname doğrultusunda ön izin ile getirecekleri çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 gün karantina

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 gün karantina

Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.

Turuncu

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

11.10.2021 tarihinden itibaren ülkemize gelecek kişiler son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde bu kişilere ülkeye girişte random PCR/Antijen testi yapılacaktır.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina.

Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır



Yeşil

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Kısıtlama yok.

Aşısız;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.

Bu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır.



Ada içi sınır geçiş kuralları

Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde Seviye 2 kuralları uygulanacaktır.

Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok

Seviye 2:Aşılı kişilere test yok, aşısız kişiler 72 saatlik negatif Antijen veya PCR testi

Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Sınır kapılarında da test yapılacak

Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu Renk Kategori ülkelerinden ülkemize gelecek aşılı kişiler son 72 saatlik PCR testini ibraz edememeleri halinde, kara sınır kapılarından Covid-19 testi yaptırmaları koşulu ile ülkemize giriş yapabileceklerdir.

Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem göreceklerdir.

Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.