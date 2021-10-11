Kivi 35 lira

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün ürün fiyatları yine cep yaktı. Sebzelerin yanı sıra beslenme açısından oldukça önemli olan, uzmanların tüketilmesi konusunda sürekli önerilerde bulunduğu meyve fiyatları, 35 liraya kadar çıktı. Armut, nektarın, şeftali 17, erik 25, kivi ise 35 liradan tezgâha kondu. Domates geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de 15 liradan satılırken, sarı fasulye 30, yeşil fasulye ise kilosu 25 liraya yükseldi.

Pazarın en ucuz meyvesi kilosu 5 lirayla mandalina olurken, sebzelerden de salatalık 2 liraya tezgâhta yerini aldı.

Pazar yerindeki bazı sebze ve meyve fiyatları şöyleydi;

Bamya: 20 TL (Kilosu)

Salatalık: 2 TL (Kilosu)

Soğan: 4 TL (Kilosu)

Patates: 6 TL (Kilosu)

Domates: 15 TL (Kilosu)

Armut: 17 TL (Kilosu)

Muz: 12 TL (Kilosu)

Nektarin: 17 TL (Kilosu)

Şeftali: 17 TL (Kilosu)

Mantar: 35 TL (Kilosu)

Patlıcan: 6 TL (Kilosu)

Havuç: 7 TL (Kilosu)

Erik: 25 TL (Kilosu)

Mandalin: 5 TL (Kilosu)

Börülce: 15 TL (Kilosu)

Pancar: 10 TL (Kilosu)

Kabak: 10 TL (Kilosu)

Elma: 10 TL (Kilosu)

Taze Fasulye: 25 TL (Kilosu)

Kivi: 35 TL (Kilosu)

Çeri Domates: 25 TL (Kilosu)

Limon: 10 TL (Kilosu)