46’ncı yıl coşkusu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 46’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugün resepsiyon düzenliyor.

UBP’den verilen bilgiye göre, resepsiyon, Lefkoşa Elysium Park’ta akşam saat 19.00’da yer alacak.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in tebrikleri ile başlayacak resepsiyon, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun resepsiyonu açışından sonra UBP Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner “Geçmişte izimiz; geleceğe sözümü var” konulu bir konuşma yapacak.

Bu arada, Saner’in yapacağı açıklanan basın toplantısı, Meclis ve hükümet çalışmaları nedeniyle önümüzdeki günlere ertelendi.

Evren: UBP güçlü kitle partisidir

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Evren, mesajında, “Bugün, Kıbrıs Türk Halkı’nın ulusal karakter ve bütünlüğünü, Anavatan ile tarihsel köklere dayanan gönül bağının güçlenmesini, Türk toplumunun Kıbrıs’ta tutunma ve yücelme kavgasının vazgeçilmezliğini şiar edinmiş, vatan ve insan sevgisini odağına alan partimizin 46. kuruluş yıldönümünü ilk günkü heyecan ve gururla kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Evren, “UBP, Kıbrıs Türkü’nün ulusal karakteri, devlete bağlılığı ve halkına güveni sayesinde 46 yıldır ülkenin en örgütlü, en güçlü kitle partisidir” diyerek, “güçlenen örgütleri, 20 bine yakın üyesiyle bugün de iktidarın en güçlü adayı olarak halkın hizmetinde olduğunu” vurguladı.

Taçoy: Gurur duyuyorum

Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.

Hasan Taçoy, yayımladığı mesajda, Ulusal Birlik Partisi’nin “Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine ismini altın harflerle yazdıranların ve isimsiz kahramanların altında toplandığı bir çatı” olduğunu ifade etti. Taçoy, “UBP üyesi olmak bu hayattaki en büyük gururum” diyerek, hangi görevde olursa olsun ulusal mücadelede partisiyle birlikte bir nefer olarak emek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Taçoy, 46 yılın içerisinde, baba yadigarı partisinin, gençlik kollarından başlayarak, her kademesinde yer aldığını, bundan gurur duyduğunu ve bu gururu ömrümün sonuna kadar taşıyacağını belirtti.