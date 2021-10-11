Alayköy’e 9 milyon

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’deki organize sanayi bölgelerindeki yönetim, denetim ve işletim etkinliğini artırmak amacıyla başlatılan yasal çalışmalara sağlanan teknik ve altyapı desteğinin ekonomiye önemli katma değer oluşturacağını ve üreten KKTC'ye yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı.

KEİ Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığındaki heyetin bu çerçevede KKTC’ye yaptığı temaslarla ilgili açıklama yaptı.

Heyet, saha ziyaretleri kapsamında Lefkoşa, Haspolat, Alayköy, Gazimağusa ve Güvercinlik’te yer alan organize sanayi bölgeleri ve bu bölgelerde faaliyet gösteren birçok sanayi tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratları ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası uzmanları da hazır bulundu.

KEİ açıklamasında ayrıca TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakanı Ersan Saner arasında 3 Mart 2021’de imzalanan 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi yapımı ile diğer organize sanayi bölgelerinde altyapı yatırımlarına kaynak ayrılması öngörüldüğüne işaret edildi.

9 milyon TL harcanacak

2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda, sanayi ve ticaret sektöründe, Alayköy Organize Sanayi bölgesinin iyileştirilmesi için toplamda 9 milyon TL harcama yetkisi verildi. Her iki proje için ihale süreçlerinde sona gelindi.