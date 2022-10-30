Üst düzey katılım oldu

Başbakanlık himayelerinde ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği işbirliğinde başlatılan milli mücadele madalyaları takdim törenleri dün Güzelyurt’ta devam etti. Törende, 41 hak sahibine milli mücadele madalyaları takdim edildi.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk sözü alan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, bugünlere nasıl gelindiğinin ve bu süreçte neler yaşandığının iyi bilinmesi gerektiğine işaret etti.

Bora, Rum saldırıları karşısında direnen Kıbrıs Türkü'nün mücadele sonucu kurduğu bağımsız devletine ve anavatanına sahip çıkacağını vurguladı.

