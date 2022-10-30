Köylü perişan

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Ağırdağ, Boğazköy ve Kömürcü köylerini besleyen su kuyusunun elektrik akımı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kesildi.

Elektrik sayacının sökülmesi ve elektrik panosunun sigortalarının alınması sonrasında üç köy susuz kaldı. Türkiye’den temin edilen suyun bağlı olmadığı üç köy Ağırdağ köyü üzerindeki yerel kaynaklardan su ihtiyacını karşılıyor. İddiaya göre; Elektrik Kurumu ve Tarım Bakanlığı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kuyunun elektrik akımı geçen Perşembe günü kesildi. O günden beri üç köy, su ihtiyacını tankerlerle karşılıyor. Ağırdağ bölgesinde bulunan su kuyusunun elektriği öğleden sonra yeniden bağlandı ancak vatandaşlar su alabilmek için bu kez de köy depolarının dolmasını bekleyecek.

Ağırdağ köy Muhtarı Hasan Piro, Kömürcü Köy Muhtarı İlgenç Bozkurt ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi Diyalog’a açıklamalarda bulundu. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi yaptığı açıklamada Elektrik Kurumu ve Tarım Bakanlığı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle su kuyusunun elektriğinin kesildiğini söyledi ve Tarım Bakanlığına çağrı yaparak Türkiye’den gelen suyun tüm bölgelere ulaştırılmasını, bu çağda susuzluk yaşanmasının ortadan kaldırılması adına çalışmalar yapılmasını talep etti. Köy muhtarları ve Dikmen Belediye Başkanı şunları söyledi:

Ne dediler…?

Yüksel Çelebi (Dikmen Belediye Başkanı)

“Böylesi bir zamanda susuz kalmak üzücü bir olaydır. Çok garip bir gelişme sonrasında Ağırdağ, Kömürcü ve Boğaz bölgelerinde çok ciddi bir su sorunu başladı. Evlerin yanı sıra üretim yapan iş yerlerde de ciddi bir sıkıntı yaşanmaktadır. Dikmen Belediyesi kendi su tankerleri ile su sevkiyatına başladı ancak taşıma su ile değirmen dönmüyor. Elektrik Kurumu, Ağırdağ bölgesinde bulunan su kuyusunun elektriğini kesti. Bu kuyuya 2015 yılında elektriği bağlandı ve o günden beri bir sorun yaşanmadan çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Kurumunun teknisyenleri ve mühendisleri bu kuyuyu ölçerek buraya 50 KWA trafo bölgeye taktılar. Bu güne kadar bir sorun yaşanmayan su kuyusunda şimdi trafonun yeterli olmadığı söyleniyor. Bu üzücü bir durumdur çünkü Elektrik Kurumu, Tarım Bakanlığı ve Su İşleri Dairesi arasında bir anlaşmazlık vardır ve fatura halka kesilmektedir. Ben bunu kabul edemem. İki kurum arasındaki anlaşmazlık yüzünden köy halkının etkilenmesi doğru değildir. İlgili kurumlarla görüştük ancak bir sonuç alamadık. Dikmen Belediyesi bugün aylık ortalama 200 bin ton su kullanıyor. Bunun 100 bin tonunu kendi öz kaynaklarından 100 bin tonunu ise ana vatandan temin edilen Geçitköy’deki sudan alıyor. Geçitköy’den gelen su Dikmen Belediyesi sınırlarının yarısına veriliyor. Kömürcü, Ağırdağ, Yukarı Dikmen, Taşkent, Güngör ve Boğazköy’ün üst bölgeleri Türkiye’den gelen suyu kullanamıyor. Su İşleri Dairesi bu konuda proje dahi yapmadı. Yaklaşık 7 yıldır ülkemize Türkiye’den su geliyor, fazla su denize dökülüyor ancak bölgemiz bu suyu kullanamıyor. Bir an önce bizim bölgemize ve diğer tüm bölgelere bu suyun ulaştırılması gerekiyor. Bu bölgeler rakım olarak yüksek olduğu için yerel kaynaklarla besleniyor ancak böylesi bir elektrik kesintisi veya arıza durumunda köyler susuz kalıyor. Yerel kaynaklarımızı yedekte tutarak Geçitköy’deki suyun bölgemize ulaştırılmasını talep ediyoruz.”

İlgenç Bozkurt (Kömürcü Köyü Muhtarı)

“Bir hafta oluyor bölgemizde ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız. Elektrik Kurumundan kaynaklı bir durum olduğunu öğrendik. Belediye Başkanı Elektrik Kurumu ile görüştü ve sorunun giderileceğini düşünüyorum. Dikmen Belediyesi bölgemizin susuz kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor ve tankerlerle köyümüzün su deposuna su taşıyor. Eğer sorun çözülmezse susuz kalacağız. Türkiye’den gelen su bölgemize bağlı değil ve Ağırdağ köyünün üzerinde bulunan yerel kaynaklardan besleniyoruz. Ancak kuyunun elektriği kesilince bölgemiz susuz kaldı. Ümit ederim ki sorun kısa sürede çözülür.”

Hasan Piro (Ağırdağ Köy Muhtarı)

“Geçen hafta Perşembe gününden beridir su sorunumuz vardır. Bize hiçbir bilgi vermeden gelip köyümüze su sağlayan kuyunun elektriği kurum tarafından kesildi. Yaklaşık 2 bin nüfusluk köyümüz susuz kaldı. Dikmen Belediye Başkanı tankerlerle köye su taşıyor ancak bu iş ne kadar böyle gidecek. İnsanlar susuzluktan perişan oldu. Bölgede hayvancılıkla uğraşan insanlar, hayvanlarına su veremiyor. Bu sorunun kalıcı olarak çözülmesini ve bu zamanda susuz kalma durumundan bölgemizin kurtarılmasını istiyoruz.”