Patron şüphelendi Polise haber verdi

Lefkoşa’da Telekomünikasyon Dairesi’ne ait açık hava deposundan 100 kilo kablo çalan Yusuf Tezer ve Batuhan Hiçkorkmaz, yakayı ele verdi. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Zanlıların kabloları Haspolat’ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisine satmaya kalkıştıkları, iş yeri direktörünün şüphelenip durumu polise bildirdiği aktarıldı.

Yakalanan zanlılardan Tezer’in kabloların 4 yıldır evinin yakında bulunan arazide atıl durumda bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Telefon Dairesi yetkilileri ise kabloların kullanılmadığını, daireye ait depoda tutulduğunu bildirdi.

İş yeri direktörü şüphelendi

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlıların 27-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Haspolat'ta faaliyet gösteren Zaliha Altuntaş geri dönüşüm LTD. şirketine giderek, 100 kilo ağırlığındaki telefon kablolarını satmaya kalkıştıklarını söyledi. Polis, iş yeri direktörünün kabloların çalıntı olabileceğinden şüphelendiğini, Demirhan Polis Karakolu'na bilgi verdiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlıların gözaltına alındığını, Tezer’in ifadesinde kabloların 3-4 yıldır Kermiya’da ikametgahının yanında atıl durumda olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Hiçkorkmaz’ın arkadaşı olan Tezer’in kendisini evinden alarak kablo satacaklarını söylediğini ancak nereden aldığını bilmediğini söylediğini anlattı.

Polis, Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi bölüm sorumlusundan alınan bilgide kabloların 2021-2022 yılına ait olup kullanılmadıklarını, daireye ait açık hava ambarlarında muhafaza edildiğini belirlediklerini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, açık hava deposunun kamera görüntülerinin inceleneceğini belirten polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.