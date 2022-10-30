İslam’ın ayağı kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, salon aracın, hastaneye doğru dönüş yaptığı esnada, Quazi Nazrul İslam yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kazada Quazi Nazrul İslam ile motosiklette yolcu olarak bulunan Md Khaled Hasan Milu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 00.05 raddelerinde Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 103 promil alkol tesiri altında seyreden Olgu Umuroğlu, yönetimindeki KP 682 plakalı salon aracı ile Unimar Market önlerine geldiğinde, Qazi Nazrul İslam yönetimindeki UC 480 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu Qazi Nazrul İslam ve motosiklette yolcu olarak bulunan Md Khaled Hasan Milu yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İslam sağ ayağında kırık teşhisi ile cerrahi servisine müşahede altına alındı. Md Khaled Hasan Milu ise kontrol maksatlı acil servisinde müşahede altına alındı. KP 682 plakalı araç sürücüsü Olgu Umuroğlu tutuklandı.

