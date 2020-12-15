Borsadan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip Coronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 puanın destek konumunda olduğunu, 1.400 seviyesinin ise önemli direnç konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.450'nin gündeme gelebileceğini söyledi.

Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi

Öte yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin lirayı, en yüksek ise 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 462 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 639 bin 276,20 lira, işlem miktarı ise 3.941,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 835 milyon 833 bin 612,72 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası sıralandı.

