Bir milyon garantide

Güney Kıbrıs; COVID-19 aşılarının ilk bölümünü almaya hazırlanıyor.Aşılanma programıyla ilgili ayrıntıları bugün açıklayacak olan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannou, dün de hangi firmalardan ne kadar aşı alınacağını duyurdu.

Buna göre; Avrupa Birliği’nin aşı tedariki için imzaladığı dört anlaşmanın bir parçası olarak 600 bin adet AstraZeneca’dan, 200 bin adet Johnson&Johnson’dan, 200 bin adet de Pfizer/BioNTech’ten olmak üzere toplam bir milyon adet aşı alımı garantiye bağlanmış durumda.

Rum Sağlık Bakanlığı, aşıların muhafaza edileceği 2 adet özel imalat buzdolabının Noel’den önce adaya geleceğini de açıkladı.

Vaka sayısı 15 bini aştı

Politis gazetesine göre; Güney Kıbrıs’ta teyit edilmiş vaka sayısı 15 bin 101’e ulaştı. Vakaların büyük bölümü Lefkoşa’nın Rum kesiminde tespit edildi. Hastanede tedavi görmekte olan 120 hastadan 10’u entübe olmak üzere 15’inin durumu kritik. Hayatını kaybeden 84 yaşındaki kadının kronik hastalığının bulunmadığına dikkat çekildi.

Bu arada iktidardaki DİSİ partisi genel merkezinde çalışan 3 kişide Coronavirüs görüldüğü ve , pozitif personelle temas eden herkesin kendini izole ettiği ve dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle ofisin kapalı olduğu açıklandı.

Demokratik Güçle İşbirliği Milletvekili Marinos Muşuttas da, aile çevresinden test sonucu pozitif biri ile temaslı olduğu için kendini izole ettiğini açıkladı.