‘Hepimiz batarız’

Serdar ŞENGÜL

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararlar, özellikle meyhane çalıştıran işletmecilerin büyük tepkisine neden oldu. Meyhanelerin 25 Aralık 2020 tarihine kadar kapatılmasını içeren kararda cafe ve restoranların faaliyetlerine devam edecek olması şaşkınlıkla karşılandı. Restorancılar Birliği dün bir basın toplantısı düzenleyerek alınan karar neticesinde sektörün zor duruma düşeceğini bildirdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararın yeniden gözden geçirilmesi için ülkedeki siyasi iradeye çağrıda bulunan birlik yönetici ve üyeleri, “Bizler ekmeğimizden, çalışanlarımız işinden olacak” dedi.

Lefkoşa’daki Akşamcı Meyhanesinde basın toplantısı düzenleyen Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, tv2020 aracılığı ile alınan kararın adaletsizlik olduğunu duyurdu.

Kayım “Biz bu kararın hakça ve doğru bir karar olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz yetkililere de ilettik bu talebimizi. Ancak aynı sektördeki arkadaşlarımızın biri ceza alırken diğerinin almaması kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Salış: Karar gözden geçirilmeli

Mağdurlar Meyhanesi İşletmecisi Nidai Salış, “Evimize ekmek götürme çabasındayız kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Salış, “Bizler evimize ekmek götürme çabası içindeyiz, giderlerimizde oldukça çok. Öte yandan eleman giderlerimizde var ve bunları kesinlikle düşünen yok. Üst kurulun derhal daha ayrıntılı ve yapıcı olarak bu kararları gözden geçirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tatlıdil: Bu zihniyet yanlış

Bizim Meyhane sahibi Emirali Tatlıdil de, hem alınan kararı eleştirdi hem de bu karar imza atan zihniyeti…

“Söyleyecek çok şey var ancak hatırlayınız aynı kararlar yine alındığında 70 gün kapanmıştık ve mahvolmuştuk” diyen Tatlıdil, “Yani Üst kurul nasıl olurda bizi ezerek fikrimizi almadan bu kararları kendilerine göre alır ben bunu anlayamıyorum. Hepimiz biriz farkımız yok. Otelinden, diğer işletmelere kadar hepimiz bir takımız. Düşünün biz önlemlerimizi almak için dahi paralar harcadık üstelik bizi denetleyen dahi olmadı. Nasıl bir yapı bu anlam veremiyorum. Madem kapatacaksınız o zaman denetleyin. Hükümete çağrımdır bu kararlar alınmadan lütfen bizlere danışılsın” ifadelerini kullandı. İşletmeleri için hem hafta sonu hem de yılbaşı için alışveriş yaptıklarını belirten Tatlıdil, “Şimdi ne olacak tüm bu malzemeleri çöpe mi atacağız? Bizim zararımızı kim karşılayacak” diyerek haklı tepkisini seslendirdi.