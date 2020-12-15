İkinci parti de geldi

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl itibarıyla 200 milyon Euro’luk yatırım yaptığı Sırbistan’ın, Güney Kıbrıs’a 77 milyon Euro’luk silah satışı yaptığı ortaya çıktı.

Rum Haber Ajansı’na göre; Sırp yapımı ‘Nora’ silahlarının ikinci partisi de geçtiğimiz Cumartesi günü adaya vardı. Ajansın haberinde “Silahlar, Milli Muhafız Ordusu’nun ağır silahlarının güçlendirilmesinde önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor” denildi.

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Selakoviç adada

Bu arada Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç’in, ikili ilişkilerin artırılması yönünde yoğun görüşmeler yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Selakoviç’in; Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile görüştüğünü ve görüşmede, Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında diasporaya ilişkin konular için imzalanan işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesinin tartışıldığını yazdı.

Gazeteye göre, Fotiu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Selakoviç ile yeni yılda, özellikle gençlerle ilgili internet üzerinden bir dizi faaliyet yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Fotiu, Sırpların, Güney Kıbrıs’ın dış Rumların örgütlenmesiyle ilgili tecrübelerinden faydalanmak istediğini ve bu bağlamda, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin birkaç aylığına Güney Kıbrıs’a gideceğini söyledi.