Kuzeyde 8, güneyde 349 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1851 testle, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını; tedavisi tamamlanan 7 kişininse taburcu edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 vakanın ülkeye kaçak olarak geldiğini ve Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandığını, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamada, bugüne kadar toplam test sayısının 287 bin 337’ye toplam vaka sayısının 1278’e ulaştığı; 1024 kişinin iyileşip taburcu edildiği belirtildi.

Devlet Hastanesinde testler temiz çıktı

Öte yandan Başhekim Dr. Adil Özyılkan’da, bir hemşirede ve bir işçi başında koronavirüs saptanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan son PCR testlerinde herhangi başka bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

10 Aralık Perşembe günü hastanede çalışan bir personelin pozitif olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, Covid-19 temas ekibi tarafından belirlenen personelin temaslılarının izole yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.



29 bin 617 kişinin testi pozitif

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 980 oldu, iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Güney’de 4 can daha aldı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs dün 4 kişinin daha ölüm sebebi oldu; 349 kişiye de hastalık teşhisi konuldu.

Rum haber kaynaklarına göre güneyde dün 3 bin 117 PCR testiyle 349 vaka saptandı. 4 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 15 bin 450’ye ulaştı.