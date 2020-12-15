Ölçüm istiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de, boşanmış olduğu eşinden kendisine kalan arsa üzerine, izinsiz şekilde inşaat yapıldığını savunan Sevcan Biçercioğlu, kaymakamlık, belediye ve tapu dairesi dahil her kapıyı çaldığını, ancak bir sonuç alamadığını iddia etti. Diyalog muhabirine mağduriyetini aktaran Biçercioğlu, eşine gazi olduğu gerekçesi ile verilen arsanın, boşanmalarının ardından, ikiye bölündüğünü ve arsanın yarısını kendisinin aldığını söyledi.

Eski eşinin 2 yıl önce Türkiye’den gelerek, arsanın geriye kalan kısmını da çocuklarının kullanması için kendisine bağışladığını aktaran Biçercioğlu, yapılan ölçüm sonucu, komşusunun başlatmış olduğu inşaatın 17 metre kadar kendi arsaları içerisinde olduğunun belirlendiğini söyledi. İnşaatın durdurulması için gereken girişimleri yaptığını anlatan Biçercioğlu, tapu dairesinin daha sonra yeni bir harita çıkararak, eski ölçümde hata olduğunu kendisine bildirdiğini ifade etti. Biçercioğlu, Tapu Dairesinin son gönderdiği bildirimi inandırıcı bulmadığını söyledi.

Bizi birbirimize düşürdüler

Kaymakamlığın emir vermesine rağmen inşaatın durdurulmadığını aktaran Biçercioğlu, tapu dairesinin konu inşaatı kurtarmak için çaba sarf ettiğini ileri sürdü. Biçercioğlu, komşusu ile bugüne kadar hiç bir sorunlarının olmadığını ifade ederek, “Arsamı bu şekilde peşkeş çekmeye çalışarak bizi bir birimize düşürüyorlar. Yetkililerin gelip ölçüm yapmasını istiyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi.

