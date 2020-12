Vay halimize

Devlet Hastanesi Başdoktoru Adil Özyılkan’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında ‘yeni tedbirleri’ ele alan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu çareyi yine ‘kapatmada’ buldu. Buna göre; ülkeye giriş yapanların karantina süresi 7’den 10 güne çıkarıldı. Güney Kıbrıs’a geçişler durduruldu; alınan bu kararla bin 500 civarında KKTC vatandaşı işsiz kaldı.

Sağlık Bakanı’nın onayladığı yeni kararlar meyhanecilere de ağır darbe vurdu. Sadece bir günlük ihbarla tüm meyhaneler ve barlar 10 gün süreyle kapatılırken, cafe ve restoranlar açık bırakıldı.

Otel ve restoranlarda yılbaşı eğlenceleri de iptal edildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dünkü toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı yeni ek tedbirler uygulamaya koydu.

Buna göre; yılbaşı eğlenceleri yasaklandı, ülkeye girişte uygulanan karantina süresi 10 güne çıkarıldı, Güney’e geçişler durduruldu. Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerleri 25 Aralık’a kadar kapatıldı. Alınan kararlar toplumun büyük kesiminin tepkisini topladı.



Alınan tedbirleri bakanlık açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, alınan ek tedbir kararları şöyle:

“Daha önce ülkemize girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılmıştır. Yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 10 (on) gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacaktır.

Resmi Gazetede yayınlanan ve daha önce de bildirilen, ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın ikinci bir karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Güney Kıbrıs’a geçişlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Buna eğitim ve sağlık amaçlı geçiş yapmak isteyenler dahil değil.

Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen taksi şoförlerinin, yolcu taşımak da dahil olmak üzere, 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Kuzey Kıbrıs’a karantinasız girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

15 Aralık 2020 tarihinden 01 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamalarının/ eğlencelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir.

Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar kapatılmasına karar verilmiştir.

Cafe ve restoranlar açık…

Cafe ve restoranlar ise daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydı ile açık kalmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda 6 kişiyi aşmayan masa düzeni ile masalar arası en az 1.5 metre olacak şekilde, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde gerekli oturma düzenin sağlanması gerekmektedir. Bu kurallara uymadığı tespit edilen cafe ve restoranlar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem göreceklerdir.

5 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren taşımacılık sektörü ile ilgili tedbirlerin halen daha uygulanmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren otobüs, minübüs, taksi vb. toplu taşımacılık yapan araçların, şoför mahalini aparat ile yolculardan ayırmamaları halinde ilgili yasa kapsamında haklarında cezai işlem başlatılması uygun görülmüştür.

Tüp bebek merkezlerine özel parantez

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapan kişilerin 10 günlük karantina sürelerini tamamlamadan karantina merkezinden ayrılmayacaklardır. (Ancak Tüp bebek tedavisi başlamış olan kişilerin tedavilerinin tamamlanabilmesi ve hasta mağduriyetini önlemek amacıyla bu kuralın 24.12.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.)

Sokakta yılbaşı eğlencesi yok

Sokakta yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetleri 01 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.

24.12. 2020 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplanarak alınan kararlar yeniden değerlendirilecektir.”

Bakanlık’tan son dakika açıklaması

Öte yandan Sağlık Bakanlığı dün gece geç saatlerde alınan kararlara ilaveler yaptı. Bakanlıktan gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Açıklanan mevcut kararlarla ilgili Bakanlığımız aşağıdaki açıklamayı ve eklemeleri yapmayı uygun görmüştür: -Güneyde çalışanlarla ilgili uygulamalarda, İngiliz üstlerinde çalışanlar, Pile'de görev yapan öğretmenler ve Yeşilhat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanlar muaftır. -Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalısan işçilerin 15-25 Aralık değil 16- 25 Aralık tarihleri arasında güneye geçişleri yasaklanmıştır. Eğlence yerleri ile ilgili karar gece kulüplerini de kapsamaktadır. Ayrıca restoran ve kafelerde müzikli eğlence programları yapılması da yasaklanmıştır…”

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 12:07