Yeniden test yaptıracak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, temaslının temaslısı olması nedeniyle ailesinden ayrı bir şekilde kendini izole ettiğini bildirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bakan Pilli, 3 günün sonunda yapacağı testin negatif çıkması durumunda izole konusunda tekrar değerlendirme yapacağını kaydetti.

Herhangi bir şikayeti olmadığını vurgulayan Pilli, “Pozitif olmamam gerekir, az bir ihtimal de olsa izole oldum” diye konuştu.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Pilli, direkt olmasa da temaslının temaslısı olması nedeniyle kendini izole ettiğini kaydetti.

Ailesinden ayrı bir şekilde izole olduğunu söyleyen Bakan Pilli, geçen Perşembe Başhekim Dr. Adil Özyılkan’ın da olduğu toplantıya katılması ve Özyılkan’ın pozitif çıkması nedeniyle izole olduğunu anlattı.

Perşembe günkü toplantıya katılanlara dün PCR testi yapıldığını bildiren Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Dr. Cenk Soydan’ın aralarında olduğu kişilerin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Cumartesi günü yapılan test sonucunun negatif çıktığını kaydeden Pilli, 3 gün sonra kendisine bir test daha yapılacağını ifade etti.

İzole olmasının işlerini aksatmadığına vurgu yapan Pilli, “İşimin başındayım, buradan olayları daha iyi idare ediyorum. Daha aktif çalışıyorum. Her şeyden haberimiz vardır” şeklinde konuştu.

“Yılbaşını herkes evinde geçirsin”

Son olarak önümüzün kış olduğuna işaret ederek, halka tedbirlere uyma çağrısı yapan Sağlık Bakanı Pilli, “Yılbaşını herkes evinde geçirsin, bulaş riskini artırmamak adına halk sağlığı açısından hepimiz için en iyisi olur” ifadelerini kullandı.