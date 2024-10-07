Borsaya Ortadoğu darbesi

Ortadoğu’da artan gerginlik İstanbul Borsası'na negatif yansıdı. Yüksek faiz ve riskten kaçış da borsayı zayıf düşürdü. Baskı altında kalan BIST 100 endeksinin haftalık kaybı yüzde 6.83 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü toparlanma çabaları ile geçirse de haftalık yüzde 6.83 kayıpla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. İran’ın misilleme olarak İsrail’e yaptığı saldırıyla Ortadoğu’da artan gerginlik BIST 100 endeksini kritik seviyenin altına iterken, haftanın ilk iki günü açık olan İsrail’in TASE borsası haftayı yüzde 2.96 kayıpla tamamladı. İsrail borsasının yüzde 3 gerilediği bir ortamda Borsa İstanbul’un bölgedeki en büyük darbeyi alan piyasa olması sadece jeopolitik gelişmelere bağlanmıyor. Borsadaki baskının birkaç sebebi var. Yüksek faiz ve enflasyon beklentilerinin henüz kırılamamış olması ve kredi faizlerinin yüksek olması, ekonomide yavaşlama ve nakit sıkışıklığı, yatırımcıların yatırım tercihlerini kısa vadede mevduata ve altına yöneltmesi hisse fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Sadece dolar kazandırdı

Yatırım araçlarının haftalık performansına bakıldığında geçen hafta yatırımcısına dolar kazandırdı. Dolar yüzde 0.28 değer kazanarak 34.2530 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 1.58 azalışla 37.6180 liraya indi. Altının gram fiyatı ise yüzde 0.14 düşüşle 2.919 liraya geriledi.

