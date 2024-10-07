Siyasi menüde neler olacak?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde 15 Ekim’de New York’ta bir araya geleceği gayriresmi akşam yemeğiyle ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Mayın Tarlasında ve Zorlu Bölgesel Koşullarda Akşam Yemeği” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Guterres’in devam eden savaş yüzünden bölgedeki çok zor bir ortamda Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Hristodulidis’i 15 Ekim’de New York’ta akşam yemeğine davet ettiğini yazdı.

Siyasi menüye sahip akşam yemeği şeklinde sosyal bir görüşme diplomasisi tercih edilmesinin acil durum çözümü olduğunu, çünkü Kıbrıs Türk tarafının resmi görüşme davetine yalnızca şartlarının kabul edilmesi halinde olumlu yanıt vereceğini belirten gazete, Guterres’in Tatar ile Hristodulidis’i eylül ayındaki görüşmelerinin bir ay sonrasında, yeniden dinlemek için çağırmadığının açık olduğunu ileri sürdü.

Guterres’in izleyeceği taktiğe yönelik senaryoları şöyle sıraladı;

1. Çıkmazı tespit etmek ve hizmetlerine son vermek için liderleri dinleyecek. Bu uzak bir ihtimal olarak addediliyor çünkü BM Güvenlik Konseyine başvurması gerekecek. Böyle bir niyet olmadığı görülüyor.

2. Akşam yemeği sırasında liderlere kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ve çalışma arkadaşlarının hazırladığı belgeyi verebilir. Bu küçük bir Guterres çerçevesi şeklinde bir 'consept paper'dir ve bir görüşmenin başlaması için verilecek. Bu belge temelinde görüşmeler güvenlik ve siyasi eşitlik konularından başlayarak kademeli ve evrimsel bir yol izleyecek.”

Politis gazetesi ise “İç Egemenlik Konusunda Plan Tatbikatları- Akşam Yemeği Öncesinde Tarafların Kıbrıs Sorunundaki Sürecin Tümüne İlişkin İkilemleri” başlıklı yazısında, üçlü görüşme şeklinde gerçekleşecek olan 15 Ekim’deki akşam yemeğinin, nihai bileşimine dair yoğun tartışmalara rağmen, Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımlar yanı sıra taraflar arasındaki tartışmanın bağlamı açısından kritik ve belirleyici addedildiğine işaret etti.

Kader yemeği

Alithia gazetesi ise “Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs Olmadan da Devam Edebilir- Türk Yunan İlişkileri Kıbrıs Sorunundaki Son Baskı Unsuru” başlıklarıyla manşete çektiği analizde, New York’ta gerçekleştirilecek üçlü görüşmede Kıbrıs’ın kaderinin belli olacağını iddia etti.

Gazete Hristodulidis’in bu şekilde Tatar’a federasyon çözümünden kaçması için bahane sunduğunu ileri sürdü.

Atina ve Ankara tarafından menü belirlendi

Simerini gazetesi ise “Akşam Yemeği Ev Sahipleri Olmadan, Önceden Belirlendi” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere göre Tatar-Hristodulidis ve Guterres arasında 15 Ekim’de yapılacak akşam yemeğinin Atina ve Ankara tarafından önceden belirlenmiş olduğunun görüldüğünü ve Rum kesiminin başlangıçta yemeğin içeriğini bilmediğini ileri sürdü.

Haberde Rum Yönetiminin çözüm temelinin olası değişikliği konusunda endişeli olduğu iddiasına da yer verildi.

