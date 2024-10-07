31 yaşında veda etti

Hamit ER

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu motorize hakemlerinden Nasuf Nevenov Kaloyanov (31) dün sabah Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Aslen Bulgaristanlı olan ancak uzun yıllardır KKTC’de yaşayan, evli ve bir kız çocuğu babası olan Kaloyanov’un vefatı sevenlerini üzdü.

Amatör balıkçılık da yapan Kaloyanov’un cenazenin son yolcuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Çelik bariyerlere çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaloyanov dün sabah saat 08.00 sıralarında, yönetimindeki RS 479 plakalı motosiklet ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Mebel Oto Galeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Nasuf Nevenov Kaloyanov olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis meydana gelen kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Toprağa verilecek

Aslen Bulgaristanlı olan ancak uzun yıllardır KKTC’de yaşayan Kaloyanov’un evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu motorize hakemlerinden olan

Kaloyanov’un amatör balıkçılık da yaptığı belirtildi.

Kaloyanov’un cenazenin bugün İsmail Safa Camiinde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığına defnedileceği kaydedildi.