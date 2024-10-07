Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bulunan Long Beach’deki eğlence yerine baskın yapan polis, 3 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirdi; Kadir Ahmet Oyak isimli zanlıyı tutukladı. Eğlence yerinin park alanında gerçekleştirilen Gondol Operasyonu sonucu ele geçirilen 3 kiloya yakın uyuşturucunun hintkeneviri, afyon sakızı, MDMA ve kokainden oluştuğu açıklandı. Tutuklanan Kadir Ahmet Oyak hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 5 Ekim saat 19.00 sıralarında, İskele’de, Long Beach bölgesinde bulunan lunaparkın park alanında tespit edilen zanlının, aracında yapılan arama sonucunda 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Evi uyuşturucu deposu gibi

Zanlının gözaltına alındığını ve huzurunda ikametgahının arandığını bildiren polis, arama sonucunda ikametgahın çeşitli kısımlarında, 2 kilo 200 gram hintkeneviri, 50 gram afyon sakızı, 5 gram MDMA ile 10 adet MDMA içeren hap ve bir gram kokain bulunduğunu açıkladı. Zanlının aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirten polis, mesele kapsamında aranan bir şahsın da olduğunu bildirdi. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.