Gemikonağı’nda hintkeneviriyle yakalanan şahsa uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aranan Patrick Rutabingwa tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının bir şahsa 14 gram uyuşturucuyu 220 dolara sattığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Gemikonağı’nda geçen salı günü Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Lefke Karakolu ekipleri tarafından yapılan operasyonda, J.H.R.N.’nın (E-24) tasarrufunda yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan bir adet elle sarılmış sigara, bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazinin ele geçirildiğini belirtti.

Polis memuru, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi 220 dolar karşılığında Patrick Rutabingwa’dan aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, Patrick Rutabingwa’nın aranan şahıs ilan edildiğini, önceki gün Gemikonağı'nda tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu, ayrıca zanlının cep telefonunun inceleneceğini kaydederek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, suçsuz olduğunu ifade ederek, “Polis bana resim göstersin çünkü ben uyuşturucunun ne olduğunu dahi bilmiyorum, hayatımda hiç uyuşturucu görmedim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.