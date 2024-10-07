Mehmet çok içmiş

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği ‘Barış Etkinliği’ sırasında, aracıyla trafiğe kapalı olan Arasta Sokağa girip, milletvekilleri Devrim Barçın ile Ürün Solyalı’ya “Nedir sizden çektiğimiz adam mısınız lan siz” diyen, Barçın’ı göğsünden iterek, darp eden zanlı Mehmet Alkış (E-25) tutuklandı. Zanlı sorgulanmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Adli Şube’de de olay çıkardı.

Ek süre talebiyle dün mahkemeye çıkarılan zanlı, “Alkollüydüm. Oraya ayakkabılarıma bakmaya gittim” dedi.

Uyarılınca olay çıkardı

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 5 Ekim 2024 tarihinde saat 11.20 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kullanımında bulunan araç ile trafiğe kapalı olan Arasta Sokağa girdiğini belirtti.

Polis, CTP’nin yapmakta olduğu “Barış Etkinliği”ne katılan Devrim Barçın'ın zanlıyı Arasta Sokağın trafiğe kapalı olduğu hususunda uyardığını belirtti. Polis, zanlının Barçın ve Solyalı’ya hitaben yüksek “nedir sizden çektiğimiz adam mısınız lan toplandınız burada, çok oluyorsunuz artık” diyerek rahatsızlık yapıp uygunsuz davrandığını açıkladı. Polis, zanlının Barçın’ı göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini de söyledi.

Soruşturma mamasına elleriyle vurdu

Polis, olayın ardından zanlının ifadesi alınmak üzere götürüldüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde de sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben “Ben ne suç işledim be, ben 4 yıl hapis yattım” diye bağırarak rahatsızlık verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının iki eli ile tahkikat masasına vurduğunu da söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalkmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, olaydan önceki gece söz konusu yerde içtiğini, sarhoş olup ayakkabılarını kaybettiğini, olay günü ise ayakkabılarının orada olup olmadığına bakmak için gittiğini, o sözleri sarf etmediğini ve milletvekillerini tanımadığını söyledi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.