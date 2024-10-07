‘Suçsuzum’ dedi

Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşayan eczacı bir şahsın evinden bir milyon 712 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili şüpheli olarak görülen Türkmenistan uyruklu Jamilya Baymuradova tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı suçsuz olduğunu söylerken, ev sahibinin Jamilya Baymuradova’dan şüphelendiğini söylediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 2024 yılı 14 Haziran-5 Ekim tarihleri arasında Gönyeli’de Kanarya Sokakta sakin C. N. P'ye ait ikametgahın kilitli vaziyette bulunan dolabının çekmecesi içerisindeki 424 bin TL değerindeki 80 adet çeyrek altın, 91 bin 200 TL değerinde 30 adet gram altın, 106 bin TL değerinde 10 adet yarım altın, 16 bin TL değerinde 20 adet maşallah altın, 65 bin TL değerinde 4 adet tam altın, üzerinde ‘’Ceyda’ yazılı olan 50 bin TL değerindeki altın künye, 70 bin TL değerinde bir adet sonsuzluk şeklinde pırlanta yüzük, 120 bin TL değerinde bir adet pırlanta kolye ve 70 bin TL değerinde 18 adet düz altın zincir çalındığını söyledi.

Polis, meselenin 5 Ekim tarihinde rapor edildiğini, ev sahibinin ifadesinde eve sadece temizlik için zanlının girdiğine dair bilgi verdiğini belirtti.

Polis, meselede şüpheli olarak tespit edilen Jamilya Bayluradova'nin tutuklandığını belirtti.

Altınları görmediğini söyledi

Polis, suçun işlendiği tarihte zanlının C.N.P’nin evinde çalıştığını, ağustos ayında ülkeden çıkış yaptığını, müştekiye geri gelince çalışmaya devam edeceğini ancak eylül ayında geri gelmesine rağmen ev sahibiyle temasa geçmediğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde hiçbir kuyumcuya gitmediğini, altınları görmediğini beyan ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, suçsuz olduğunu ifade etti.

Mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.

