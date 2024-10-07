Nüfusa göre çok fazla avukat var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim ve istihdam planlaması yapılmadığı için üniversitelerde eğitim görenlerin çoğunluğu mezuniyet sonrasında iş bulamıyor veya kendi mesleğini icra edemiyor. Avukatlık da bunlardan biri.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’dan alınan bilgiye göre; Kuzey Kıbrıs’ta baroya kayıtlı avukat sayısı bin 400’e ulaştı. Fiilen meslek icra edenlerin sayısı ise 947.

Avrupa Birliği verilerine göre; bir ada ülkesi olan ve Kuzey Kıbrıs’tan fazla nüfusu bulunan Malta’da ise 767 avukat bulunuyor. Kuzey Kıbrıs’ta ‘işletme, hukuk, dişçilik, beden eğitimi, iletişim’ bölümü mezunu yüzlerce genç işsizin olduğu bilindiği halde, üniversitelere kontenjan ayarlamasının yapılmaması ciddi sorunlara yol açıyor.

Esendağlı: Eğitim planlaması yapılmalı

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 2024 kayıtlarına göre şu anda ülkede 947 aktif avukatın olduğunu söyledi.

Başkanı Esendağlı, ihtiyaç fazlası hukuk mezunu sorunun meslek açısından endişe verici bir boyutta olduğunu kaydetti.

Esendağlı, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, orta eğitimden başlayacak şekilde ciddi bir eğitim planlaması yapması ve öğrencileri yetenekleri ile uyumlu doğru alanlara yönlendirmesi gerektiğini belirtti, bunun yanında YÖDAK’ın ise yükseköğrenime girişte seviye tespit sınavı ve kontenjan sınırlaması yetkisini kullanmasının acil ve zaruri olduğunu söyledi.

Gençler bilinçlendirilmeli

Diyalog’a konuşan vatandaşlar ise gençlerin doğru yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Ülke şartlarına ve nüfusa göre hareket edilmelidir. Gençler meslek seçerken bilinçlendirilmelidir” dedi.

Ne dediler…?

Ersan Behsatoğlu

“KKTC’de 947 avukat olduğu ve bunun nüfusa göre çok fazla olduğuna dikkat çekildi. Demek ki gerekli olduğu için böyle oldu. Polis ve yargıçların yetersiz olduğu da söyleniyor. Bu ülkede hiç bir şey doğru düzgün bilinmiyor. Ülkenin nüfusunu bile doğru düzgün bilmiyoruz. Doçent ve profesör sayısında da artış olduğunu söylüyorlar. Sahte diplomaların dışında gerçek ve başarılı doçent ve profesörlerimiz var.”

Firdevse Paşa

“KKTC’deki avukat sayısında patlama olduğu söyleniyor. Bunun eğitimdeki düzensizlikten, gençler tercih yaparken yönlendirilmemesinden kaynaklanıyor. Nüfusumuz belirsizken fazla olup olmadığını neye göre değerlendirdiler onu da anlamadım. Ülke şartlarına ve nüfusa göre hareket edilmelidir. Gençler meslek seçerken bilinçlendirilmelidir. Diğer yandan doçent ve profesör sayılarında da artış olduğunu duyuyoruz. Bir bakıyoruz ansızın tanıdığımız bildiğimiz insanların unvanları doçent ve profesör olmuş ama işinden ayrılıp da gidip tahsil yaptığını görmüyoruz. Ansızın doçent oluyorlar ansızın profesör oluyorlar.”

Hüseyin Cücen

“KKTC’de avukat sayısının çok fazla olduğu zaten bellidir. Eski avukatların yanında staj görenler de kendilerine ofis açtı. Haddinden fazla avukat vardır. Avukat sayısında patlama yaşanırken polis sayısının yetersiz olması doğru değildir. Bu noktada polis sayısını da arttırmak için çalışmalar yapmalıdırlar. Doçent ve profesör sayısındaki artış ise bizlere ülkenin geliştiğini gösteriyor.”

Gültekin Yalkıç

“Avukat sayısında yaşanan artış ve polis sayısının az olması orantısı tamamen tersine çevrilmelidir. Avukata ihtiyaç var mı var? Ancak avukat sayısını frenleyerek polis sayısını arttırmak adına çalışılmalıdır. Polis sayısı arttırılırsa asayiş ve cürümler önleneceği için çok fazla avukata da ihtiyaç olmayacaktır.”

İbrahim Oğlak

“Avukat sayısının çoğalması bir şey ifade etmiyor. Avukat sayısındaki artış doğru değildir. Bu ülkede polis sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü suçları önleyebilmek adına bu ülkede daha fazla polise ihtiyacımız vardır ki suçları önleyebilelim. Ülkede çok fazla profesör ve doçent var ancak unvanlarının yüksek olması her şeyi biliyorlar anlamına gelmiyor. Eşimle ilgili yaşadığımız bir sorunla ilgili profesör bize “bir bile bilsem ne olduğunu” şeklinde cevap veriyor. Doçent olması çok bilgili olduğu anlamına gelmiyor maalesef.”

Refet Dolmacı

“Bu durum tamamen eğitime verilen önemle alakalıdır. Eğitim Bakanlığı nüfusun ihtiyacına göre yönlendirme yapmıyorsa avukat sayısı da patlar öğretmen sayısı da. Eğitim bakanlığı öncülük yapıp bu gençleri yönlendirmesi gerekiyor. Profesör ve doçent sayısında da artış var ancak bunun eğitim sisteminin çok iyi olmasıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 14:53