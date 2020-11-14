Büyük başarı

Bakan Amcaoğlu, dünyadaki fiyat artışı ve kurdaki yükselişe rağmen akaryakıt fiyatlarına zam yapılmadığını belirtti

Büyük başarı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm dünyada petrol fiyatlarında yaşanan artışa ve kurdaki yükselişe rağmen, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının yükseltilmediğini belirtti.
Bakan Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, bakanlığın sorumluluğuyla yayınlanan emirname ile akaryakıt fiyatlarında oluşan yükselişin, fon miktarından karşılandığını ve vatandaşa zam olarak yansıtılmadığını kaydetti.
Amcaoğlu, içinde bulunulan sıkıntılı dönemde, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve vatandaşın ekonomik yükünü artırmamak adına gayret gösterdiklerini belirtti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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