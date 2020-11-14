Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde silahaltına alınan 2020 Sonbahar Celbi düzenlenen törenle ant içti.

Gazimağusa’daki Gülseren Kışlası 4. Piyade Alay Komutanlığında yer alan tören, maske mesafe kurallarına uyularak sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleşti.

Töreni, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve eğitim boyunca başarılı olarak dereceye giren erlerin aileleri gururla izledi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, sancağın tanıtılması ve ant içmenin icrasıyla başladı.

Celp adına Er Doğukan Doğan’ın konuşmasıyla devam eden tören, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılması, başarılı personele ödüllerin verilmesi, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı’nın konuşması, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle sona erdi.