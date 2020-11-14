Raif DOĞRU

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bu sabah bir araya gelerek, üçlü koalisyon görüşmesini kısa sürede tamamlayacağı, ardından komitelerin toplanacağı ve kabinenin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulacağı öğrenildi.

Diyalog’un ‘güvenilir kaynaklardan’ elde ettiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle yarın adaya gelecek olmasını dikkate alan 3 parti lideri, koalisyon çalışmalarını jet hızıyla tamamlama kararı aldı. Son anda bir değişiklik olmazsa, koalisyon hükümetinin Mart ayında erken genel seçimlere gidilmesi şartıyla kurulması üzerinde uzlaşıya varıldığı kaydedildi.



Bakanlıkların paylaşımı

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in ‘icraat hükümeti’ önerisine CTP ile HP’nin olumsuz yanıt vermesinden sonra YDP de ‘erken seçim’ şartı ile üçlü koalisyona destek verme kararı aldı. DP’nin de ortaya çıkan bu görüşe uyum sağlayarak, hükümeti oluşturma çalışmalarına katılma kararı aldığı bildirildi.

Bakanlıkların ne şekilde bölüşüleceğine ise bu sabah liderler arasında yapılacak olan toplantıda karar verilecek. Erken genel seçimlere gidileceği için de hükümet programı dar kapsamlı olacak.

Arıklı ne dedi?..

Bu arada dün akşam saatlerinde tv 2020’nin ‘Gündem Özel’ programına telefon bağlantısıyla katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Haziran ayında bir milletvekili için seçim yapılacağını anımsatarak, söz konusu tarihte genel seçime gidilmesinden yana olduklarını söyledi.

Erken genel seçim şartıyla üçlü koalisyona katılabileceklerini vurgulayan Arıklı, hükümetin kurulamaması halinde Ersan Saner’in görevi iade etmesi gerektiğini, bunun için Ersan Saner’in bir haftalık süresinin kaldığını söylemişti.

Program sonrasında Arıklı, Ataoğlu ve Saner arasında gerçekleşen görüşmede ‘jet karar’ üretildi ve koalisyon görüşmelerinin sabahtan akşama kadar tamamlanması için bugün bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.