3 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen 300 gram hintkeneviriyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Operasyonda tutuklanan Kamerun uyruklu zanlılar Joseph Mlambo, Lunga Harison Dlamini ve Ernest Tembe Agborejan dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ele geçirilen miktarın fazla olduğu, zanlıların ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı ve hapis cezası alma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkeme kaçma ihtimalleri olan zanlıları 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderdi.

Polis olguları aktardı

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 4 Kasım 2020 tarihinde, Joseph Mlamboo’nun kalmakta olduğu yurt odasında uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, söz konusu adrese giderek arama yaptıklarını; 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

Özdesoy, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lunga Harison Dlamini’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, Dlamini’nin de gözaltına alındığını, evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan arama sonucu 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anlattı.

Özdesoy, Dlamini’nin ise uyuşturucu maddeyi Ernest Tembe Agborajah’tan aldığını söylediğini aktardı.

Agborajah’ın Gazimağusa’da bir sokakta tespit edildiğini ve bisikleti ile kaçmaya çalıştığını kaydeden polis, üzerindeki çantayı da yol kenarına attığını söyledi.

Özdesoy, zanlının makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ve çantada yapılan kontrolde 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Kaçabilirler

Özdesoy, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklarını, hapis cezası almalarının yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların hapis yatmamak için kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, davaları görüşülünceye kadar zanlıların 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.