Artık yeni bir sayfa açılmalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı, Raab ve Tatar’ın telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, telefon görüşmesinde Kıbrıs'ta uzun yıllardır süren ve başarısız olan federasyon görüşmelerinin sona erdiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs'ta çözüme yönelik kalıpların dışına çıkılması, yeni bir sayfa açılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının seçimlerde kendisini iki egemen devlet zemininde Rum tarafı ile iş birliği öngören bir uzlaşı için yetkilendirdiğini belirterek, bu irade doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan çağdışı ve haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğini de kaydederek, özellikle direkt uçuş ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Maraş konusuna da değinmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının ilgili BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti, taşınmazların mal sahiplerine iadesini öngördüklerini dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiltere’nin Kıbrıs’taki BM sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. Raab, seçim zaferi için Tatar’ı kutladı.

Tatar çifti ve personele PCR testi

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek etkinliklerde görev alacak Cumhurbaşkanlığı personeli, PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testine tabi tutuldu.

Yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 70 personelden numune alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da test yaptırdı.