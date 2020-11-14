ABD destek verecek

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Savunma Bakanlarının, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini genişletme açıklamasında bulundukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre yapılan ortak açıklamada, savunma ve güvenlik dallarındaki üçlü işbirliğine ABD’nin ekleneceği ifade edildi.

Açıklamada; üç bakan, Doğu Akdeniz’deki istikrar için işbirliğini derinleştirme isteğini de dile getirdi.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, üçlü işbirliğinin sağlam temellere dayalı olması sebebiyle ilerleyeceğini ve daha da gelişeceğini söyledi.

Petridis, Doğu Akdeniz’in geleceğine yönelik şimdiki zaman için ortak perspektif, ortak görüş, samimiyet ve güvenden söz ederek bu çerçevede ABD gibi dost ülkelerle 3+1 şeklinde olası işbirliğini incelediklerini ifade etti.

Üç ülkenin bir araya gelmesinin, Doğu Akdeniz bölgesine barış ve istikrarın gelmesi için güvenlik ve savunma alanlarındaki faaliyetlerin sürdürülmesine ilişkin ortak iradenin ifade edilmesini teşkil ettiğini söyleyen Petridis, ortak eğitim ve tatbikatların yapılması gibi işbirliğinin genişletilmesi yöntemlerine de karar verildiğini belirtti.

Petridis, görüşmede bölgedeki gelişmeleri de ele aldıklarını ayrıca mevkidaşlarını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda bilgilendirdiklerini de ifade etti.

Gazete üç bakanın, EastMed boru hattı gibi enerji güvenliği konusunu da ele aldığını yazdı.

Habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos açıklamasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınarken bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, üç ülkenin işbirliğinin, tüm Akdeniz’de barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak taahhüde dayandığını söyledi.

Gazete haberinde ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiğini, Anstasiadis’in Gantz’a Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ile Türkiye’nin faaliyetleri konusunda bilgi verdiğini yazdı.