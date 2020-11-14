En büyük bayram

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve

21 pare top atışıyla başlayacak.

İlk tören bugün saat 15.00’te Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda yapılacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki tören ise, inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda bugün saat 15.30’da yapılacak.

Bu yıl gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerde, KKTC Bakanlar Kurulu’nun E.T (K-I) 857-2020 sayılı kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Coronavirüsü (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

Lefkoşa’daki törenler

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören yarın saat 12.00’de, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ise saat 12.30’da başlayacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise 08.00’de başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve anıt özel defteri imzalanacak.

İlçelerde tören düzenlenecek

Gazimağusa’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 09.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak, İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 10.00’da yapılacak.

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtı’nda yer alacak kutlama töreni, 15.30’da başlayacak.

İskele’de 15 Kasım töreni saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Güzelyurt’taki ilk tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Lefke’deki tören ise saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik’teki tören Belediye Park Gazinosu’nda saat 09.00’da başlayacak.

“Cumhuriyet Konseri” verilecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “Cumhuriyet Konseri” düzenliyor.

Covid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında ortak canlı yayın ile seyircisiz gerçekleşecek konser, 15 Kasım Pazar saat 21.00’de BRTK, Kıbrıs Genç TV, Kanal Sim, Ada TV ve Kanal T’den canlı yayınlanacak.

Töre: Devletimiz ilelebet yaşayacak

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram olduğunu kaydetti.

Kimler mesaj yayınladı?

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla; Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu birer mesaj yayınladı.