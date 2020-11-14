‘Üçlü koalisyona varız’

Onur ULAĞ

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, UBP-CTP-HP koalisyonunun en uygun formül olduğunu belirtti.

Senin, Haziran ayına kadar yapılacak bir erken seçimle üçlü koalisyona hazır olduklarını ifade etti. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Senin önemli açıklamalarda bulundu. HP Genel Başkanı Senin, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner’in, UBP-HP veya UBP-HP-DP-YDP koalisyonuna ilişkin HP’ye dün saat 18.00’e kadar cevap için süre verdiği iddialarını yalanlarken “ Hükümet kurma süreçlerinde böyle rivayetler çıkar. Ama doğru değil” dedi.

Senin, UBP’nin koalisyon görüşmelerinde uzun dönemli icraat hükümeti teklif ettiğini anımsatarak, “Biz de ikili icraat hükümetine sıcak bakmadığımızı söyledik. Parti Meclisimizden de bu karar çıktı” ifadelerini kullandı.

Mecliste grubu olan 3 büyük parti ile erken seçime gidilmesini isteyen Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ortaya çıkan kutuplaşmaya dikkat çekti. Senin “Sağı, solu ve merkezi temsil eden partilerin halkı kucaklayabileceğini söylüyoruz. UBP-CTP-HP hükümeti kurulsun ve erken seçime gidilsin. Bununla ilgili CTP, milletvekilleri aracılığıyla cevap verse de net bir cevap alamadık” diye konuştu.

En uygunu UBP-CTP-HP

UBP’nin bundan sonra yapması gerekenin ya görev iadesi ya da erken seçim hükümeti bağlamında görüşmeler gerçekleştirmesi olduğunu dile getiren Senin, “Biz hala UBP-CTP-HP’nin en uygun formülü olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Senin, Haziran ayına kadar bir erken seçim olursa UBP ve CTP ile 3’lü koalisyona girebileceklerini ifade etti.