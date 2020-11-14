Maraş uyarısı

AB, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili kararlarına saygı gösterilmesini istedi; Türkiye’ye son kararlarından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili kararlarına saygı gösterilmesini istediğini söyledi.

Stano, AB’ın Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama ulaşmak için yapıcı diyalog inşa edilmesi yönünde devam eden çabalara iyi niyetle katılırken Türkiye’ye son kararlarından vazgeçmesi çağrısı yaptığını bildirdi.



Peter Stano şöyle konuştu:

“Maraş’la ilgili girişimler ve sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yayımlanan yeni Türk NAVTEX’i konusunda derin endişelerimizi ifade etmek için değişik düzeylerdeki Türk yetkililere ulaştık. Dün EEAS Genel Sekreteri Helga Schmid, bu konularla ilgili Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki Büyükelçisi’yle görüştü. Maraş’la ilgili Avrupa Birliği, 1 Ekim Avrupa Konseyi kararları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında, özellikle 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarda belirtilen Maraş’ın statüsünü yeniden teyit etmiştir. Maraş ile ilgili bu kararlara uymayan hiçbir girişim yapılamaz.”

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 11:49