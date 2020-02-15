Çalışmalar hakkında bilgi aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkenin yerli ilk elektrikli otomobili olacak olan Günsel’in üretileceği fabrikayı ziyaret ederek, Prof. Dr. İrfan Günsel’den çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Verilen bilgiye göre, İrfan Günsel, kendi mühendis kadrolarıyla, 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan B9’un seri üretimine, yatırımını öz kaynağı ile finanse edilen fabrikada 2021’de başlanacağını anlattı ve 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşmasının planlandığını dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu da, bugün 120’ye ulaşan mühendis ve teknik eleman istihdamının ilk etapta binin üzerine çıkacağı bilgisini büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini belirterek, üretim kapasitesindeki artışlar ile birlikte doğrudan istihdam sayısının da artacağını, böylelikle gençlere fabrikada birçok alanda istihdam olanağının açılma fırsatı yakalanacağını kaydetti.

Gelişmelerden ve gördüğü çalışmalardan memnun olduğu dile getiren Bakan Sucuoğlu, Günsel ve ekibine başarılar diledi.