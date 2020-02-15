Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, orman yaratmak için fidan dikti

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, "Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Ormanı” yaratmak için, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Park Bahçe Şubesi personeli ile birlikte fidan dikti.

Verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram, fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yaparak, diktikleri fidanların yarın ağaç olacağını, çocukların altında oynayacağını, kuşların yuva bulacağını söyledi.

Çocuk Meclis toplantısında aldıkları kararın bu kadar erken zamanda hayata geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Bayram, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye "Desteğinizi arkamızda hissetmek bize güç veriyor" dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, "Burası şehrin en güzel yeri, siz de bu şehrin güzel çocuklarısınız" diyerek konuşmasına başladı.

Ağaç dikmek için güzel bir mevsimde olunduğunu belirten Güngördü, ağaçların ülkeye tutunabilmek için önemli olduğuna işaret etti.

Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı

Öte yandan Girne Belediyesi, “Başlangıç” adlı sergi ile tanıttığı Girne Müzesi’nin çalışmalarına başladı. Henüz tadilatı yapılmadan önce binada sergi açan Girne Belediyesi, müzenin tadilatı ve tasarımı için çalışmalarını başlattı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Müzenin 20 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

“Girne Müzesini halkımıza armağan edeceğiz” diyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çalışmaların başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güngördü, onlarca yıldır Girne’ye ve tüm ülkeye hatta tüm Ada’ya örnek bir müze yapmayı hayal ettiğini aktarırken, bu hayalin gerçeğe dönüşmek üzere olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 11:36