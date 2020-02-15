Yanlış ve yaralayıcı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Eroğlu, Mersin'in Yenişehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide, hayat hikayesini ve siyasetteki dönemlerini anlattı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Mersin'in, Kıbrıs Barış Harekatı'nda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Eroğlu, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Eroğlu, kendisinin de birçok kez dahil olduğu Kıbrıs'taki müzakerelerin, çok uzun bir geçmişinin olduğunu belirterek, "Çok sabrettik. 40-50 yıl sabırla, müzakere masalarında dirsek çürüttük. Sadece ben değil, bir çok isim oturdu. Olmuyor, olmayacak da." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alan Rum kesiminin, müzakere süreçlerinde sürekli masadan çekilen ve daha fazlasını isteyen taraf olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Kıbrıs'ta federasyon olması artık mümkün değildir. Çünkü ben istedim diye olmaz, iki taraf da isteyecek. Şimdi dünyanın tanıdığı bir devlet, kendi deniz ve hava sahamızda İsrail, Mısır ve Yunanistan ile askeri tatbikatlar yapmaktalar. Dünyaya anlatmaya çalışıyoruz, dünya anlamıyor ama artık anlamaları lazım. Rumlara siz bu gücü verdikten sonra bizimle masaya oturup anlaşma yapmaz. Yapmazlar, gücü bizimle paylaşmazlar. Bize kalan alternatif, kurduğumuz devlete, anavatan Türkiye ile sahip çıkmak. Anavatan Türkiye, bugüne kadar yanımızdaydı, bugünden sonra da olacağından eminim."

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs da Türkiye gibi bir ülke. Orada da insanlar çeşit çeşit düşünebilir. Nasıl Türkiye'de değişik düşünceler varsa, bizde de Barış Harekatı'nda canının nasıl kurtarıldığını unutanlar olabilir. Canımızı Türkiye'nin kurtardığını da unutabilir. Dolayısıyla 'Ben Rumlarla beraber yaşayayım' düşüncesi içerisinde olanların oylarını alsın diye bu sözleri söylemiştir. Bana göre bu son derece yanlıştır ve Kıbrıs Türk halkını yaralayan sözlerdir. Kıbrıslı Türkler arasında çok cüzi bir miktar bu sözlerden memnun olan, mutluluk duyan olabilir ama Kıbrıs Türklerinin geneli bu düşünce içerisinde olmadığı gibi kimin, kimlerle, nerelere geldiğini çok iyi bilmektedir. Kıbrıs Türk'ü, Türkiye ile varlığını sürdürecektir."

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eroğlu'na davete katıldığı için teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Erdemli'ye ziyaret

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ni gezdi.

İlçenin ünlü limonatasından ikram edilen Eroğlu, gezdiği yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eroğlu'na ziyaretlerinde İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu da eşlik etti.