Kuralsızlığa prim yok

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 850 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 122 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 3 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam dört kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, toplam 270 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 69 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.