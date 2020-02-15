Üçü kaçak yaşıyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Nurbek Orozov, Rıskelli Ruslan Uluu, Ali İdris Hassan ve Malek Muhammed El Ensiri hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kırgızistan uyruklu zanlılardan Nurbek Orozov, Rıskelli Ruslan Uluu ve Ali İdris Hassan’ın ülkede kaçak yaşam sürdükleri ortaya çıktı.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, kaçak yaşam süren 3 zanlı cezaevine gönderildi, Malek Muhammed El Ensiri ise teminata bağlandı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 4 Şubat saat 03.00 sıralarında aldıkları bilgi ışığında Nurbek Orozov ile Rıskelli Ruslan Uluu’nun ikametgâhına operasyon düzenlediklerini söyledi. Yıldırım, Nurbek Orozov’un odasında, bir adet ekili hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile özel serinletici düzenek ve aydınlatma sistemi ele tespit ettiklerini ifade etti.

Ensiri 8 bin ödedi

Rıskelli Ruslan Uluu’nun odasında ise şeffaf poşetler içerisinde toplamda 31 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini anlatan Yıldırım, zanlıların uyuşturucu maddeyi 600 TL karşılığında, Ali İdris Hassan’dan aldıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Yıldırım, Ali İdris’in evine operasyon düzenlediklerini, Malek Muhammed El Ensiri’nin de konu adreste ikamet ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Yıldırım, zanlıların evinde yapılan arama sonucunda 9 adet extacy hap ile 3 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Yıldırım, Malek Muhammed El Ensiri’nin, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını, ülkemizde yasal statüde olmayan diğer zanlıların ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, Ensiri’nin 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına, diğer zanlıların ise 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.