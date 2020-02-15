Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya sayfasından paylaştığı bir kliple herkesin sevgililer gününü kutladı.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar’ın paylaştığı klip “Ülkemiz, Halkımızdır Bizim Sevdamız” adını taşıyor.

Klipteki sözler şöyle:

“Eşi benzeri olmayan bu mavilikleredir sevdamız bizim/ Bu muhteşem gökyüzü, her gün üzerimize doğan güneşedir sevdamız bizim/ Alın terleriyle sulanmış, bereket fışkıran topraklara/ Ilık ılık esen rüzgara/ Yasemin kokulu mahallelere/ Nergislerle bezenmiş ovalaradır sevdamız bizim.../Başımız dik, Özgürce dolaştığımız bu vatana/ dalgalanan ayla yıldızlı bayraklara/ Bu güzel ülkeye sevdalıyız biz.../ Bu her şeyin eni iyisini hak eden halkadır sevdamız bizim…/ Sevdamız #birdirbizim/ Yolumuz sevgidir bizim...”

“Yılın Sevgili Çifti” seçildiler

Öte yandan Tüketiciler Derneği, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ı “Yılın Sevgili Çifti” seçti.

Yapılan açıklamada, “Sevgilerini ömür boyu kalıcılaştırmak üzere yaşamlarını birleştirmiş olan ‘Tatar çiftini’, yaşamlarında ve Kıbrıs Türk Halkının hak ve çıkarları için mücadelelerinde destek ve güç vermek amacıyla Yılın Sevgili Çifti seçtikleri” kaydedildi.

Açıklamaya göre Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a 13 Mart’ta, Dünya Tüketiciler Günü kapsamında Golden Tulip Otelde düzenlenecek etkinliklerde ödül ve plaket verilecek.