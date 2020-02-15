Şirketler iyimser değil

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 2 Ocak 2020’de Atina’da anlaşma imzalanmasına karşın, EastMed doğal gaz boru hattının, İsrail’in Leviathan yatağında faaliyet gösteren şirketler için olduğu kadar sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren şirketler için de uzak ihtimal olduğu haber verildi.

Politis haberi “EastMed Şirketlerin Öncelikleri Dışında… İsrail’in Leviathan Yatağı Sıvılaştırma Tesisine Doğru Gidiyor… Kıbrıs ve İsrail’deki Konsorsiyumlar İçin Boru Hattı Tali Seçenek… İsrail Gazı Olmadan Vasiliko’da LNG Kara Terminali Tamamen Yeni Yatağa Bağlı” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre “Ratio Oil Exploration” isimli İsrail şirketinin CEO’su Yigal Landau, dün Reuters’e yaptığı açıklamada, ortakları Noble (yüzde 39,66) ve Delek (yüzde 45,33) ile, yüzer doğal gaz sıvılaştırma tesisi perspektifini incelediklerini, bunun için de Bermuda merkezli “LNG Golar” ve Belçika merkezli “EXMAR” şirketleriyle temas içerisinde olduklarını belirtti.

Gerek Landau’nun Reuters’e yaptığı son açıklama gerek aynı yatakta faaliyet gösteren diğer konsorsiyum şirketlerinin yetkililerinin açıklamaları, Leviathan’ın büyük bölümünün geliştirilmesi konusunda önceliğin EastMed boru hattı veya Mısır’daki sıvılaştırma terminali veya da gazın kara tesisinde sıvılaştırılmak üzere Vasiliko’ya gönderilmesi değil, İsrail açıklarında yüzer sıvılaştırma tesisi (FLNG) olduğunu doğruladı.

EastMed boru hattının, hukuki çerçevesi için kısa süre önce Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında anlaşma imzalanmış olmasına karşın Rum Yönetiminin tek yanlı “MEB” ilan ettiği bölgede faaliyet gösteren şirketler için de uzak bir ihtimal görüldüğüne dikkat çekildi.

Leviathan’da hak sahibi olan şirketler, EastMed boru hattı inşaatına o kadar da heyecanla yaklaşmıyor, bu seçeneğin sürdürülebilirliğinden iyimser değiller. Sözde Rum “MEB’indeki parsellerde hak sahibi olan şirketlerin de EastMed’e aynı şekilde yaklaştığına dikkat çekildi. Şirketler, yaklaşık iki yıl sonra çıkacak olan detaylı teknik-ekonomik araştırmadan, boru hattının uygulanabilir bir seçenek olduğu sonucu çıkabileceğini düşünüyor olmalarına rağmen bu arada dikkatlerini, çok daha avantajlı gördükleri başka seçeneklere yöneltiyor.

Landau’nun Reuters’e açıklamasının Rum tarafında özellikle sosyal medyada; İsrail’in Güney Kıbrıs ve Rum tarafında faaliyet gösteren şirketler ile Vasiliko’da kara terminalinde işbirliği seçeneğine ve özellikle de, teorik olsa da şimdilik EastMed seçeneğini bir kenara bırakarak FLNG’ye yöneldiği şeklinde yorumlandığı kaydedildi.