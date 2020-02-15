Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, uluslararası hukuk yanında, BM parametrelerini de gözeterek, Maraş’ı hayalet şehir olmaktan kurtarıp, bölge ekonomisinin önemli bir merkezi haline getirmenin mümkün olduğunu belirtti. Taçoy, bunun hayata geçmesi için mücadele ederken uluslararası hukuku, bölgedeki mal sahiplerinin hakkını yeme düşüncesinde olmadıklarını kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısını bugün Kapalı Maraş'ta yapacaklarını kaydeden Taçoy, alınacak kararların gelecek açısından bir umut olacağını ifade etti.

Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini belirten Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini söyledi.

Taçoy, “Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır. Kapalı Maraş'ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini belirten Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini söyledi.

Taçoy, “Her zaman Kıbrıs Türk halkının kalkınması için mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlık edeceği yuvarlak masa toplantısında alınacak kararlar, geleceğin de anahtarı olacaktır. Kimse endişe etmesin.” ifadelerini kullandı.