Çiftçiler Birliği, eylem sinyali verdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, tarım sektörünü ana meslekten ara mesleğe dönüştüren yöneticilerin, can çekişen üreticiyi sessiz sedasız mağdur edip, öldürmeye çalıştığını iddia etti. Birlik, tekrar yollara düşüp, eylem yapabileceklerini belirtti.

Bu topraklara lafla değil icraatla sahip çıkmak gerektiğini kaydeden birlik, “Tarım sektörünün değerini biliniz, öğreniniz ve yönetiniz. Unutmadıklarımızı bize tekrar tekrar hatırlatmayın ki yollara inmeyelim, sokaklara dökülmeyelim” uyarısında bulundu. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği dün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin tarım icraatlarını eleştirerek, üreticilerin sorunlarına değindi.

Açıklamada, “Devletin eliyle üreticinin yok edilmesinin kader değil gerçek olduğunu unuttuk sanmayın sakın; üreticilerimizin 2019-2020 doğrudan gelir desteklerini unuttuk sanmayın sakın” denildi.

Üreticilerin akaryakıt destekleri hatırlatılarak, son bir yılda akaryakıta ikinci kez zam yapılmasının da eleştirildiği açıklamada, sessiz sedasız mağdur edilen üreticinin akaryakıt istasyonlarına olan borçlarının dağ gibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sürdürülebilir tarımdan uzak bir yönetimin söz konusu olduğuna işaret edilerek, “ölen hükümeti kaldıramayan ortakların, can çekişen üreticiyi de öldürmek için” ortaklığı sürdürdüğü iddia edildi.

